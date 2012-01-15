Спасены молодожены, ушедшие под воду вместе с круизным лайнером

Двое туристов, обнаруженные живыми на потерпевшем кораблекрушение круизном лайнере Costa Concordia, спасены, их жизни ничего не угрожает, сообщает Би-би-си.

После кораблекрушения более 40 человек считались пропавшими без вести. Спасатели установили, что в одной из кают находятся два человека, но несколько часов не могли вызволить их.

Ранее сообщалось, что найденные туристы - граждане Южной Кореи, мужчина и женщина около 30 лет. Они молодожены, на лайнере Costa Concordia решили провести медовый месяц.