В Хорватии прошли демонстрации за и против вступления в Евросоюз
00:46, 15 января 2012Мир
1112 0
До референдума осталась неделя
В столице Хорватии Загребе прошли демонстрации против вступления страны в Евросоюз. Как пишет РосБизнесКонсалтинг, несколько тысяч человек вышли накануне на улицы с требованием отменить референдум о вступлении в ЕС, который должен состояться 22 января.
В руках участники митинга несли плакаты "Я люблю Хорватию" и "Скажи "Нет!" ЕС!".
По словам одного из лидеров антиевропейского движения, демонстранты опасаются, что со вступлением в ЕС Хорватия не только не приобретет экономической выгоды, но и потеряет свою национальную идентичность и самобытность.
Параллельно в столице страны прошел митинг за вступление в Евросоюз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter