В Хорватии прошли демонстрации за и против вступления в Евросоюз

В столице Хорватии Загребе прошли демонстрации против вступления страны в Евросоюз. Как пишет РосБизнесКонсалтинг, несколько тысяч человек вышли накануне на улицы с требованием отменить референдум о вступлении в ЕС, который должен состояться 22 января.

В руках участники митинга несли плакаты "Я люблю Хорватию" и "Скажи "Нет!" ЕС!".

По словам одного из лидеров антиевропейского движения, демонстранты опасаются, что со вступлением в ЕС Хорватия не только не приобретет экономической выгоды, но и потеряет свою национальную идентичность и самобытность.

Параллельно в столице страны прошел митинг за вступление в Евросоюз.