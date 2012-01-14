Венгерские националисты сожгли флаг ЕС

Акция протеста против членства Венгрии в Европейском союзе (ЕС) прошла в четверг рядом со зданием еврокомиссии в столице страны Будапеште, ее организовала местная ультраправая партия "Йоббик", сообщает Associated Press.

В мероприятии принимали участие около трех тысяч человек, в ходе него два члена венгерского парламента от националистической партии "Йоббик" сожгли флаг Евросоюза. Лидер националистов Габор Вона выступил перед демонстрантами и потребовал от властей государства провести референдум по вопросу выхода Венгрии из ЕС. Он заявил, что меры по резкому сокращению бюджетных расходов, на принятии которых венгерскими властями настаивает Евросоюз, фактически являются покушением на независимость Венгрии

"Венгрии необходимо выйти из этого блока. Все, что Европе нужно - это наш дешевый труд, наши рынки и место, куда можно было бы сваливать мусор ", - сказал Вона.

В ноябре Венгрия обращалась за финансовой помощью в ЕС и Международный валютный фонд (МВФ) однако пока не получила ее, в том числе из-за закона о независимости своего центрального банка, в который руководство обеих блоков требует внести ряд поправок.

Позиция националистов в Венгрии в настоящий момент достаточно сильна, замечает РИА Новости. Их партия "Йоббик" ("За новую Венгрию") получила 47 мест в парламенте по итогам выборов, которые прошли в апреле 2010 года.