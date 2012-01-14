Тайвань возглавит сторонник сближения с Китаем

Действующий президент Тайваня Ма Инцзю объявил о своей победе на президентских выборах, сообщает BBC News.

После обработки 80 процентов бюллетеней Ма лидирует с 51,5 процента голосов. Его главный соперник, председатель оппозиционной Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, набирает 45,7 процента. За третьего участника выборов проголосовало менее трех процентов избирателей.

Ма Инцзю, председатель партии "Гоминьдан", пришел к власти в 2008 году. На выборах 2004 года ДПП одержала победу с перевесом в менее чем 30 тысяч голосов.

Как ожидается, от исхода выборов будет зависеть судьба отношений Тайваня с Китаем, замечает Лента.ру. За время правления Ма Инцзю Тайбэй и Пекин значительно сблизились. В частности, было открыто регулярное воздушное сообщение, кроме того страны подписали ряд торговых соглашений.

Между тем, оппозиция усматривает в сближении угрозу самостоятельности Тайваня и опасается, что политика Ма Инцзю приведет к присоединению республики к КНР.