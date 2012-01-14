В Ираке смертник в форме полицейского совершил теракт: 50 погибших
15:59, 14 января 2012Мир
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Более 100 - ранены
Число жертв крупного теракта на юге Ирака взросло до 50 человек, более 100 ранены, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на медиков.
Как напоминает РИА «Новости»,террорист-смертник, одетый в форму полицейского, привел в действие взрывное устройство рядом с группой паломников-шиитов, проходивших через один из контрольно-пропускных пунктов в Басре. Теракт произошел в священный для шиитов день - 40-й день ("Арбаин") поминовения имама Хусейна - внука пророка Мухаммеда.
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