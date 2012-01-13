США выведут две армейские бригады из Европы

Соединенные Штаты выведут две армейские бригады со своих баз в Европе - в рамках сокращения военного бюджета. Об этом объявил министр обороны США Леон Панетта. Речь идет о примерно 7 тысячах военнослужащих, замечает Радио Свобода.

Сейчас в Европе размещены четыре американские армейские бригады - три в Германии и одна в Италии.

Панетта подчеркнул, что США сохранят "значительное военное присутствие в регионе" за счет "ротации подразделений".



На прошлой неделе президент США Барак Обама объявил об основных положениях новой оборонной стратегии США. Она предусматривает сокращение сухопутных сил и усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.