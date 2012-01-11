В Шотландии хотят референдум о независимости

01:01, 11 января 2012
Мир
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...а британское правительство даже торопит

Референдум о независимости Шотландии должен состояться осенью 2014 года, – считает глава шотландского правительства Алекс Салмонд.

По его мнению, к этому времени удастся подготовить правовую базу референдума и провести в обществе широкие дебаты по вопросу о независимости. Сам Салмонд, лидер Шотландской национальной партии, выступает за выход Шотландии из состава Великобритании.

Выступая во вторник, Салмонд обвинил британское правительство в желании манипулировать шотландским общественным мнением. Британский кабинет настаивает на скорейшем проведении референдума, заявляя, что неопределенность в этом вопросе вредит интересам страны.

Пока противники выхода из Соединенного королевства в Шотландии преобладают, но число сторонников независимости постоянно растет, сообщает Радио Свобода.

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