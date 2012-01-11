В Шотландии хотят референдум о независимости

Референдум о независимости Шотландии должен состояться осенью 2014 года, – считает глава шотландского правительства Алекс Салмонд.



По его мнению, к этому времени удастся подготовить правовую базу референдума и провести в обществе широкие дебаты по вопросу о независимости. Сам Салмонд, лидер Шотландской национальной партии, выступает за выход Шотландии из состава Великобритании.



Выступая во вторник, Салмонд обвинил британское правительство в желании манипулировать шотландским общественным мнением. Британский кабинет настаивает на скорейшем проведении референдума, заявляя, что неопределенность в этом вопросе вредит интересам страны.



Пока противники выхода из Соединенного королевства в Шотландии преобладают, но число сторонников независимости постоянно растет, сообщает Радио Свобода.