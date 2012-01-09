В Париже скончался Президент Гвинеи-Бисау

Президент Республики Гвинея-Бисау, небольшого государства на западе Африки, Малам Бацаи Санха скончался в Париже на 65-м году жизни, сообщает в РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В декабре прошлого года сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау был госпитализирован во Франции: его поместили в состояние искусственной комы, чтобы ему было легче переносить лечение.

По сообщениям СМИ, М.Санха испытывал различные проблемы со здоровьем, в частности, был болен сахарным диабетом.

Глава Гвинеи-Бисау занял этот пост в 2009 году, после того как в стране произошла попытка государственного переворота. Ранее - с мая 1999 по февраль 2000 - он также занимал пост президента.

В 2009 году в Гвинее-Бисау был убит первый в истории этой страны демократически избранный президент Жуан Бернард Виейра. После этого военные предприняли попытку государственного переворота. Вслед за этими событиями на выборах нового президента победил М.Санха, представляющий крупнейшую в парламенте государства "Африканскую партию независимости Гвинеи-Бисау и островов Зеленого Мыса".