Растет напряжение после серии нападений на христианские храмы

Сотни людей покинули свои дома на северо-востоке Нигерии - после серии нападений на христианские храмы, жертвами которых в последние двое суток стали около 30 человек, сообщает Радио Свобода.

В штате Адамава введен комендантский час.



Ответственность за нападения взяла на себя исламистская группировка "Боко Харам", которая ранее устраивала взрывы в церквях и погромы.



Лидеры христианских общин Нигерии заявили, что на северо-востоке страны фактически начались "этнические и религиозные чистки", и потребовали от властей решительных мер по обузданию насилия.



На юге Нигерии живут преимущественно христиане, а север страны населяют главным образом мусульмане.