Растет напряжение после серии нападений на христианские храмы
01:37, 08 января 2012Мир
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В Нигерии говорят об этнических чистках
Сотни людей покинули свои дома на северо-востоке Нигерии - после серии нападений на христианские храмы, жертвами которых в последние двое суток стали около 30 человек, сообщает Радио Свобода.
В штате Адамава введен комендантский час.
Ответственность за нападения взяла на себя исламистская группировка "Боко Харам", которая ранее устраивала взрывы в церквях и погромы.
Лидеры христианских общин Нигерии заявили, что на северо-востоке страны фактически начались "этнические и религиозные чистки", и потребовали от властей решительных мер по обузданию насилия.
На юге Нигерии живут преимущественно христиане, а север страны населяют главным образом мусульмане.
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