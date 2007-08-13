Из-за нового газового конфликта России с Беларусью Еврокомиссия собирает совещание

В ответ на новый газовый конфликт между Россией и Беларусью Еврокомиссия собирается на следующей неделе провести совещание Газовой координационной группы, чтобы проанализировать ситуацию со снабжением газа в контексте длительного газового конфликта между этими странами.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейской Комиссии в Украине, Молдове и Беларуси.

Комиссия верит в то, что безопасное и бесперебойное энергоснабжение является чрезвычайно важным для европейской экономики. Потому конфликты в сфере энергоснабжения соседних стран являются для ЕС вопросом, который нуждается в серьезном рассмотрении.

Комиссия призывает обе стороны конфликта как можно быстрее прийти к согласию, не в нарушение обязательств по соглашению, соответственно реагировать на противоречии и при любых обстоятельствах не нарушать прямо или опосредованно газовое снабжение стран Европейского Союза.

Газовая координационная группа была создана в соответствии с Директивой 2004/67/EC с целью охраны безопасности снабжения природного газа. В нее входят представители стран-участниц ЕС, представители заинтересованных промышленных организаций и потребителей больших объемов природного газа.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2007 года российский газовый монополист "Газпром", не дождавшись обещанные белорусской стороной денег за уже поставленный газ, объявил о сокращении с 3 августа снабжение Беларуси на 45% - до уровня фактической оплаты.

В связи с этим "Газпром" предупредил польских газовиков о возможных перебоях со снабжением газа.

Однако 3 августа "Белтрансгаз" осуществил платеж на значительную часть задолженности, и "Газпром" отложил на неделю ограничение поставок газа белорусским потребителям.

На территорию Беларуси приходится около 20 процентов транзита газа в Европу. Основными потребителями является Германия, Польша и Литва.