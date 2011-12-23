В Молдове из документов исключена графа "национальность"
00:46, 23 декабря 2011Мир
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Закон разработан на основе Европейской конвенции
В Молдове из документов гражданского состояния исключена графа "национальность". Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском парламенте, это предусматривают поправки в действующее законодательство, которые приняли депутаты.
Закон предусматривает, что в свидетельстве о рождении будет указываться этническая принадлежность на основании заявления под личную ответственность родителей или обладателя акта, достигшего 16-летнего возраста.
Закон был разработан на основе принципов Европейской конвенции о защите основных прав и свобод человека.
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