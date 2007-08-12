На Аллее славы Голливуда пострадали 8 плит со звездами

Рабочие при помощи отбойных молотков извлекли из бетона тротуара именные звезды известных деятелей американского кинематографа Аллее славы Голливуда, передает ИТАР-ТАСС. Они пробудут в спецхранилище до 2009 года. При этом при проведении демонтажа пострадали 8 плит со звездами.

Это было сделано для того, чтобы начать в этом месте - на углу бульвара Голливуд и улицы Вайн - возведение гостинично-развлекательно-магазинного комплекса. После завершения строительства 61 звезда вновь вернется на "звездный трек" бульвара Голливуд.

В настоящее время именные звезды знаменитостей перевезены на специальный склад временного хранения, где они пробудут до 2009 года. До завершения строительства будут закрыты и соответствующие участки тротуара на бульваре Голливуд. Это вызвало резкие протесты местных жителей, но представители муниципальных властей заявили, что запрет прохода для пешеходов в этом районе связан не со строительством шоппинг-центра, а с реконструкцией самих тротуаров, которые, якобы, не соответствуют федеральным стандартам.

Кроме того, у киноманов острое раздражение вызвало то, что 8 звезд их кумиров в результате работ были повреждены. Однако сотрудник ведущей реконструкцию компании сообщил, что сохранилась медная окантовка всех звезд и буквы, а в нужный момент "временно перемещенный" участок "звездного трека" будет воссоздан в точном соответствии с оригиналом.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса на бульваре Голливуд и улице Вайн. На настоящий момент там насчитывается 2345 персональных звезд знаменитостей.