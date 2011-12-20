Свыше 60 сирийских военных расстреляны при попытке перейти к оппозиции

Свыше 60 военнослужащих погибли при попытке перейти на сторону оппозиции. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в провинции Идлиб на северо-западе страны. Отмечается, что от 60 до 70 военных пытались покинуть ряды вооруженных сил и были расстреляны из автоматического оружия.

Несколько месяцев назад перебежчики из сирийской армии в приграничных с Турцией районах сформировали "Свободную сирийскую армию" (ССА), выступающую за вооруженное свержение действующего в стране режима. Отряды ССА уже вступали в вооруженные столкновения с правительственными войскам во многих сирийских городах. Самой громкой акцией ССА стало нападение на комплекс зданий Разведывательной службы ВВС Сирии в пригороде Дамаска. Согласно заявлению главы ССА, в настоящее время в рядах "Свободной армии" состоит более 20 тысяч человек.

30 ноября Сирийский национальный совет (СНС) - крупнейший альянс оппозиционных группировок в стране - и ССА заявили о создании совместного комитета для "координации оперативных действий, а также шагов в области информационной и общей политики".

Сегодня власти Сирии подписали протокол, разрешающий допуск в страну миссии наблюдателей от Лиги арабских государств (ЛАГ). Они должны будут убедиться, что Дамаск действительно пытается мирным путем урегулировать кризис и прекратить кровопролитие. В условия договора также входит вывод войск из городов, выступивших против режима сирийского президента Башара Асада, освобождение политических заключенных и начало диалога с оппозицией.