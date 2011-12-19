В Минске задержаны или заблокированы практически все лидеры оппозиции

В центре Минска, на Октябрьской площади и площади Независимости, силовики задерживают людей, вышедших на акцию солидарности с политзаключенными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, сегодня, в годовщину президентских выборов 2010 года, активисты оппозиции призвали граждан выйти на проспекте Независимости и провести акцию солидарности с политзаключенными, которые были задержаны за участие в протестах после прошлогодних выборов и осуждены.

Инициаторы акции призвали всех неравнодушных придти в центр города с зажженными свечами или зажечь их у себя дома в 19.00, выключив свет.

Однако, перед акцией были задержаны или заблокированы в своих квартирах практически все лидеры оппозиции: спецслужбы проводили превентивные задержания. Поэтому на акцию пришло крайне мало людей, и все же она была жестко разогнана силовиками.

Примерно за час до начала акции на проспекте Независимости, от станции метро «Академия наук» до площади Независимости, через каждые 30-50 метров стояли группы сотрудников милиции в штатском, по два-три человека. Также было много милицейских патрулей.

Особенно усиленно контролируются Октябрьская площадь и площадь Независимости. На перекрестках дежурят машины ГАИ, в прилегающих к проспекту Независимости дворах стоят милицейские автобусы.

Возле здания Президиума академии наук со стороны Института истории стоит большой туристический автобус, в котором сидят молодые люди с рациями.

Справка УНИАН. По данным Центризбиркома Беларуси, на прошлогодних выборах президента за действующего Главу государства Александра ЛУКАШЕНКО проголосовали 79,65% избирателей, в то время как остальные девять кандидатов не набрали даже трех процентов.

Вечером после выборов к центру Минска вышли десятки тысяч людей, не согласных с официальными итогами выборов. Они собрались на Октябрьской площади, а затем по проспекту Независимости двинулись к Дому правительства, в здании которого был расположен Центризбирком.

Милиция позволила демонстрантам беспрепятственно дойти до площади Независимости и начать проведение митинга. Однако спустя примерно час группа неизвестных стала бить стекла в дверях Дома правительства, что стало поводом для разгона демонстрации.

Сотрудники милиции и спецслужб действовали жестко, с применением силы: многие участники акции были избиты. Позже А.ЛУКАШЕНКО не раз заявлял, что лично руководил в тот вечер действиями силовиков. В Минске было задержано около 700 человек, в числе которых оказались восемь кандидатов в президенты и случайные прохожие.

Большинство задержанных были наказаны административными арестами на срок до 15 суток. По уголовному делу о массовых беспорядках в Минске в качестве обвиняемых проходили более 40 человек. Обвинение, в частности, было предъявлено шести кандидатам в президенты. Пятерых из них суд признал виновными в организации и участии в массовых беспорядках и приговорил к различным срокам лишения либо ограничения свободы.

Самые жесткие приговоры получили Андрей САННИКОВ и Николай СТАТКЕВИЧ – пять и шесть лет лишения свободы соответственно. Они до сих пор находятся в заключении, в то время как почти все остальные осужденные по делу о массовых беспорядках помилованы на основании указов президента.

Еще одному участнику президентской гонки, Алесю МИХАЛЕВИЧУ, удалось бежать за рубеж вскоре после того, как его выпустили из следственного изолятора КГБ под подписку о невыезде. Он получил политическое убежище в Чехии.

Наблюдатели ОБСЕ, независимые наблюдатели и правозащитники заявили о массовых фальсификациях и нарушениях, как в ходе предвыборной кампании, так и во время процедур голосования и подсчета голосов.

Международное сообщество не признало результаты выборов, осудило жесткие действия властей по отношению к оппозиции и продолжает требовать безусловного освобождения всех политзаключенных. Евросоюз расширил санкции в отношении официального Минска.