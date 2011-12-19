Число жертв урагана на Филиппинах превысило 650 человек

Количество погибших из-за обрушившегося в выходные на Филиппины урагана «Ваши» превысило 650 человек, при этом около 800 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Газета.Ruсо ссылкой на Euronews.

Главный удар стихии пришелся по острову Минданао и городам Кагаян-де-Оро и Илиган. Пострадали также острова Негрос и Палаван. Ураган и вызванные им наводнения и оползни оставили без крова более 100 тысяч человек. Разрушены дороги и мосты, смыты с лица земли целые деревни.

В спасательных работах задействованы 20 тысяч военнослужащих. Проблемы с транспортным сообщением и перебои с подачей электроэнергии значительно усложняют работу спасательных отрядов.

Ранее сообщалось о 520 погибших.

Правительство Филиппин и Красный Крест обратились к международному сообществу с просьбой о помощи. Размещенным во временных лагерах 35 тыс. филиппинцев срочно требуются продукты питания, вода и палатки.