Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 14

Число погибших в беспорядках в городе Жанаозен на западе Казахстана увеличилось до 14 человек, личности 11 погибших установлены, сообщает в воскресенье Генеральная прокуратура страны.

Список погибших опубликован на сайте Генпрокуратуры. В списке фамилии 11 мужчин в возрасте от 16 до 52 лет.

"Устанавливаются личности еще троих погибших лиц мужского пола", - говорится в сообщении.

В пятницу в Жанаозене произошли массовые беспорядки, участники которых сожгли 46 зданий, несколько автомобилей. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел в городе чрезвычайное положение. До 5 января в городе действует комендантский час, запрещены митинги, ограничено движение, фото- и видеосъемка, использование копировально-множительной техники, сообщает РИА Новости.