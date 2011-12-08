Болгария поставила под удар проект российско-балканского нефтепровода

Болгария отказалась от участия в проекте трансбалканского нефтепровода Бургас-Александруполис. Об этом сообщил журналистам в Софии вице-премьер и министр финансов Симеон Дянков.



Для реализации этого проекта в феврале 2008 года была зарегистрирована компания Transbalkan Pipeline, 51 процент капитала которой принадлежит России. 49 процентов делят поровну Болгария и Греция.



Дянков заявил, что Болгария готова отказаться от своей доли вклада в проект, которая составляет 8,2 миллиарда долларов.



Решение Болгарии становится сильным ударом по всему проекту трансбалканского нефтепровода, замечает Радио Свобода. Одним из условий его эксплуатации была доставка танкерами по Чёрному морю российской нефти для загрузки в нефтепровод и последующей транспортировки в Грецию.