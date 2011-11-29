Сикорский ответил на обвинения Качинского «старым анекдотом»

Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ не видит ограничения сувернитета Польши в представленных им в Берлине 28 ноября тезисах о реформировании Европейского Союза, направленных на углубление европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Познани, комментируя обвинения польских политиков правого направления, которые заявили о намерении добиваться его отставки в связи с этим выступлением.

"Так, как в старом анекдоте. Ярославу КАЧИНСКОМУ (лидеру крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость») все ассоциируется с одним", - сказал Р.СИКОРСКИЙ, отвечая на вопрос журналистов о возможной гегемонии Германии в случае введения озвученных им реформ.

"Государство является суверенным, потому что если нет, то не является государством", - отметил Р.СИКОРСКИЙ.

По его словам, он сознательно выбрал место и время для оглашения своей речи, назвав "очень опасным" нынешнее время для Европы.

"Никто не может дать гарантию, что развал еврозоны не будет означать развала общего рынка... Считаю, что если начнет действовать логика "спасайся, кто может", то последствия будут драматичными, и потому нам нужно вместе среди европейцев об этом подумать", - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Руководитель МИД Польши, которая председательствует в Евросоюзе во втором полугодии 2011 года, сказал, что в Берлине он огласил свои собственные идеи и открыт для дискуссии, заметив, что польские оппозиционные политики "пока не представили серьезных аргументов" в вопросе о будущем ЕС в контексте кризиса, который приближается.

"Ожидаю, что в Сейме в конечном итоге будем говорить о серьезных делах. О нашем выборе: пугать ли поляков, как это делает оппозиция, играть ли на наших исторически аргументированных страхах, или делать делать то, что предложил глава правительства Дональд ТУСК в expose и то, что я предлагаю в иностранной политике, а именно - приобщиться к со-лидерству", - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Я.КАЧИНСКИЙ и представители возглавляемой им партии "Право и справедливость" заявили, что реализация некоторых изложенных Р.СИКОРСКИМ тезисов приведет к ограничению сувернитета Польши, отметив, что создание федерации на базе Евросоюза противоречит польской Конституции.

Р.СИКОРСКИЙ, который в понедельник выступал в Немецком обществе иностранной политики, призвал ФРГ спасти еврозону и стать лидером в вопросе реформирования ЕС, отметив, что в противном случае Евросоюзу угрожает развал.