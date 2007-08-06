Иран показал истребитель собственной разработки (фото)

Иран провел первую публичную демонстрацию истребителя собственной разработки Azarakhsh ("Молния"). Он построен по образцу американского самолета F-5, но с применением иранских технологий. За полетом Azarakhsh наблюдал министр обороны Ирана Мустафа Мохаммад Наджар (Mostafa Mohammad Najjar), передает AFP.

Губернатор провинции Исфахан, где продемонстрировали истребитель, заявил, что создание самолета стало "еще одним примером технологических достижений" Ирана. "В то время как США продают оружие своим союзникам в регионе, специалисты нашей страны каждый день добиваются больших успехов на пути к самодостаточности в обеспечении обороны", - заявил губернатор.

В сентябре прошлого года иранское телевидение показало другой истребитель иранской разработки Saegheh ("Гром"). Иранцы объявили, что по своим характеристикам он превосходит американский истребитель F/A-18.

Основу иранских ВВС составляют американские самолеты, приобретенные до исламской революции 1979 года. После революции и захвата посольства США в Тегеране американцы запретили поставки военной техники иранской армии. Из-за эмбарго Иран лишился не только новых боевых самолетов, но и запчастей к уже состоящим на вооружении машинам.

Лента.ру