Иран показал истребитель собственной разработки (фото)

00:23, 06 августа 2007
Мир
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Azarakhsh означает "Молния"

Иран провел первую публичную демонстрацию истребителя собственной разработки Azarakhsh ("Молния"). Он построен по образцу американского самолета F-5, но с применением иранских технологий. За полетом Azarakhsh наблюдал министр обороны Ирана Мустафа Мохаммад Наджар (Mostafa Mohammad Najjar), передает AFP.

Иранские истребители Azarakhsh и Saegheh
Губернатор провинции Исфахан, где продемонстрировали истребитель, заявил, что создание самолета стало "еще одним примером технологических достижений" Ирана. "В то время как США продают оружие своим союзникам в регионе, специалисты нашей страны каждый день добиваются больших успехов на пути к самодостаточности в обеспечении обороны", - заявил губернатор.

В сентябре прошлого года иранское телевидение показало другой истребитель иранской разработки Saegheh ("Гром"). Иранцы объявили, что по своим характеристикам он превосходит американский истребитель F/A-18.

Основу иранских ВВС составляют американские самолеты, приобретенные до исламской революции 1979 года. После революции и захвата посольства США в Тегеране американцы запретили поставки военной техники иранской армии. Из-за эмбарго Иран лишился не только новых боевых самолетов, но и запчастей к уже состоящим на вооружении машинам.

Лента.ру

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