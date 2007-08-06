Иран показал истребитель собственной разработки (фото)
Azarakhsh означает "Молния"
Иран провел первую публичную демонстрацию истребителя собственной разработки Azarakhsh ("Молния"). Он построен по образцу американского самолета F-5, но с применением иранских технологий. За полетом Azarakhsh наблюдал министр обороны Ирана Мустафа Мохаммад Наджар (Mostafa Mohammad Najjar), передает AFP.
|Иранские истребители Azarakhsh и Saegheh
В сентябре прошлого года иранское телевидение показало другой истребитель иранской разработки Saegheh ("Гром"). Иранцы объявили, что по своим характеристикам он превосходит американский истребитель F/A-18.
Основу иранских ВВС составляют американские самолеты, приобретенные до исламской революции 1979 года. После революции и захвата посольства США в Тегеране американцы запретили поставки военной техники иранской армии. Из-за эмбарго Иран лишился не только новых боевых самолетов, но и запчастей к уже состоящим на вооружении машинам.