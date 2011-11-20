Le Temps: Россияне устали от культа Путина

Россияне устали от культа Владимира Путина, пишет Le Temps. "Он каждый вечер предстает на телевидении в тщательно срежиссированных репортажах, подчеркивающих его достоинства, сопровождающихся благоговейными и льстивыми комментариями журналистов или его политических союзников, - констатирует корреспондент Эммануэль Гриншпан. - Но никогда, ни разу мы не слышали ни слова критики в его адрес по трем федеральным телеканалам".

Долгое время Владимир Путин мог похвастаться показателями популярности, которым позавидовали бы все западные лидеры, но теперь износ коснулся и этой феноменально долгой популярности, пишет газета. "Мощная машина, полирующая имидж Владимира Путина, раздражает все большее число российских граждан", - констатирует издание, ссылаясь на данные опроса "Левада-Центра": четверть опрошенных заявили о существовании культа личности Путина, тогда как в 2006 году их было только 10%, ряды же тех, кто отрицает факт культа, стремительно редеют: в 2006 их было 57%, сегодня - 33%. Да и популярность премьера достигла исторически низких показателей: лишь 24% россиян считают его "симпатичным", пишет газета.

"Внимание все больше фокусируется на личности Владимира Путина, а не на одном из институтов власти. Он и только он может стать связующим звеном между населением и бюрократией, это он - гарант стабильности", - подчеркивает политолог Михаил Виноградов, считающий, что кремлевские пиарщики из кожи вон лезут, чтобы "продать" россиянам "нового Путина". "Им следует поторопиться, потому что, согласно тому же опросу, только 25% россиян считают, что сохранение власти одним кланом на протяжении долгого времени гарантирует стабильность, тогда как 34% полагают, что это ведет к злоупотреблениям властью, коррупции и произволу", - отмечает газета.

Одновременно власть с маниакальным упорством избавляется от всех, кто мог бы всерьез противостоять Путину, констатирует Гриншпан. "Существует два типа партийных лидеров: либо они лояльны по отношению к лидеру страны, либо они выбирают жесткую оппозицию и тогда лишаются эфира и возможности участвовать в выборах", - пишет издание.

Инопресса