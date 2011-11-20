Болгария и Турция подпишут договор о строительстве газопровода

Болгария и Турция подпишут политическое соглашение о строительстве соединительного газопровода между двумя странами, призванного обеспечить возможность экстренных поставок газа через Турцию. Об этом договорились министры энергетики двух стран на встрече в Стамбуле в рамках Черноморского энергетического и экономического форума. В политическом соглашении стороны намерены заявить, что этот проект имеет стратегическое значение для обеих стран, говорится в сообщении Министерства экономики, энергетики и туризма Болгарии.



Предполагается, что турецко-болгарский газопровод в перспективе сможет обеспечить поставки природного газа с Каспия не только для Болгарии, но и для всего Балканского региона. Протяженность соединительного участка составит 77 км, мощность трубы планируется на уровне 1-3 млрд куб. м газа в год с возможностью удвоения в будущем.



Инвестиции в сооружение 77-километрового газопровода будут относительно невелики, а выгоды для Болгарии и всего региона огромны, указал болгарский министр энергетики.



В настоящее время Болгария практически полностью зависит от поставок газа из России и активно разрабатывает планы по диверсификации поставщиков и маршрутов, замечает РосБизнесКонсалтинг.