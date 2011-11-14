Папу Римского приглашают в Беларусь

Архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич пригласил Папу Римского посетить Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу архиепархии.

После богослужения, которое возглавил в воскресенье в минском католическом кафедральном соборе председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, архиепископ попросил его передать Бенедикту XVI приглашение посетить Белоруссию.

Таким образом, Кондрусевич возобновил приглашение, сделанное понтифику в декабре 2009 года, когда белорусские епископы находились в Риме с визитом ad limina apostolorum ("к апостольским порогам") и встречались с Папой Римским.

Вместе с кардиналом Кохом в воскресной литургии участвовали все епископы Белоруссии.

В воскресенье кардинал также посетил православный кафедральный собор в Минске.

Ватиканский иерарх во время пребывания в Белоруссии примет участие в конференции, посвященной православно-католическому диалогу, и проведет переговоры с представителями Русской православной церкви.