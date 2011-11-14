США заставили швейцарский банк раскрыть банковскую тайну

США заставили швейцарский банк раскрыть данные о счетах клиентов.



Второй по величине швейцарский банк – Credit Suisse – передал данные счетов ряда американских клиентов в рамках расследования, инициированного Министерством юстиции США, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Проверка касается услуг, предоставленных частным клиентам банка с американским гражданством.



Как сообщили на этой неделе представители Credit Suisse, банк действует в соответствии с запросом швейцарского правительства. Власти Швейцарии, в свою очередь, сослались на запрос Минюста США, который попросил раскрыть данные по счетам нескольких граждан страны, предположительно, укрывающихся от уплаты налогов.



Представители Credit Suisse отказались сообщить, о каком количестве клиентов идет речь, однако швейцарские СМИ со ссылкой на сообщение неназванного источника отметили, что банк информировал о счетах 130 человек, передает Reuters.



Министерство юстиции США начало расследование деятельности второго по величине швейцарского банка в июле 2011г. Перед этим власти США обвинили четырех сотрудников Credit Suisse Group в пособничестве при уклонении от уплаты налогов американскими клиентами. По данным следствия, они помогли налогоплательщикам скрыть от Вашингтона активы на сумму 3 млрд долл. Ранее аналогичные расследования были начаты в отношении деятельности крупнейшей финансовой группы Европы – HSBC, швейцарского банка Julius Baer и базельского Basler Kantonalbank.



15 июня 2010г. парламент Швейцарии одобрил соглашение о передаче США банковских данных клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Соглашение подразумевает передачу данных 4 тыс. 450 вкладчиков UBS AG налоговым органам США. Кроме того, кредитор дал согласие на выплату США 780 млн долл. штрафов в рамках досудебного урегулирования спора.



В 2009г. власти США заявили, что объем незадекларированных средств на счетах клиентов одного только UBS составляет почти 15 млрд долл. Однако позже Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что правительство не имело права передавать данные о вкладчиках американским властям, согласившись при этом на раскрытие банковской тайны.



Швейцария приняла закон о банковской тайне, которая гарантирует конфиденциальность сведений о вкладах в швейцарских банках, еще в 1935г. Евросоюз и США оказывают давление на эту страну, настаивая на обеспечении большей прозрачности деятельности банков и требуя раскрытия информации о ряде граждан, которые используют счета в швейцарских банках для ухода от уплаты налогов.



По законам США, граждане должны предоставлять в налоговую службу данные обо всех иностранных счетах, превышающих 10 тыс. долл. Нарушителям грозят штрафы до 50% от суммы на незарегистрированном счете.



