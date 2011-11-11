В авиакатастрофе разбился уже второй министр внутренних дел Мексики

Все пассажиры находившиеся на борту вертолета Bell 407, перевозившего министра внутренних дел Мексики Франсиско Блейка Мору (Francisco Blake Mora), погибли, сообщила журналистам пресс-секретарь правительства страны Алехандра Сота, сообщате РИА-новости.

Вертолет, разбившийся в пятницу утром по местному времени недалеко от Мехико, направлялся в столицу штата Морелос город Куэрнавака. На его борту находились 9 человек, в том числе глава МВД и его заместитель Фелипе Самора (Felipe Zamora).

На месте катастрофы работают спасатели и пожарные. Судя по кадрам, которые показывает мексиканское телевидение в прямом эфире, вертолет полностью разрушен. Обломки воздушного судна разбросаны в радиусе нескольких десятков метров.

Франсиско Блейк Мора был назначен главой МВД страны в июле 2010 года. Ранее он возглавлял правительство штата Нижняя Калифорния. Ему было 45 лет.

Это уже вторая авиакатастрофа, в которую попадают министры внутренних дел Мексики. В 2008 году при падении правительственного самолета Learjet 45 погиб министр внутренних дел Мексики Хуан Камило Моуриньо.

Легкий самолет, на борту которого находился глава МВД, упал в ноябре 2008 года на улицу в центре Мехико в час пик. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр, пострадали около 40 человек, сгорело около 30 автомобилей.