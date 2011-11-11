Открылось ежегодное Международное шоколадное шоу
08:17, 11 ноября 2011Мир
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На Манхэттене
В Нью-Йорке в знаменитом павильоне "Метрополитен" на Манхэттене открылось ежегодное 14-е Международное шоколадное шоу.
До 13 ноября все желающие смогут понаблюдать за приготовлением сладостей и попробовать продукцию более 60 производителей шоколада, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Центром экспозиции стал расположенный в холле фонтан из шоколада, в который посетители обмакивают печенье или фрукты.
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