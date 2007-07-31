89% поляков довольны членством их страны в ЕС

89% граждан Польши довольны членством их страны в Европейском Союзе, и только 5% придерживаются противоположного мнения. Такие результаты опроса, проведенного 29 июня – 2 июля, обнародовал Центр изучения общественного мнения в Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, членством в евросообществе довольны жители и городов и сел, и расположение к ЕС декларируют практически все общественно-профессиональные группы.

Присутствие Польши в Европейском Союзе преимущественно поддерживает электорат всех политических партий, но наибольшая поддержка - среди избирателей Гражданской Платформы (Platforma Obywtelska), а наименьшая - среди избирателей партии Самообороны (Samoobrona).

Среди крупнейших союзников Польши респонденты называли Великобританию, Чехию, Францию и Литву. В то же время, по мнению опрошенных, наиболее неблагосклонным к Польше государством в ЕС является Германия.