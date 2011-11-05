Левое правительство Греции удержалось у власти

Правительство премьер-министра Йоргоса Папандреу получило вотум доверия в парламенте Греции, передает РИА Новости.

За доверие правительству проголосовали 153 депутата из 298, в том числе все депутаты правящей левоцентристской партии ПАСОК и один депутат, ранее исключенная из фракции за нарушение партийной дисциплины при важном голосовании.

Папандреу потребовал вотума доверия, обещав взамен коалиционное правительство. Однако уже в ходе голосования главная оппозиционная партия отказалась от коалиции и потребовала досрочных выборов.

Ранее премьер-министр Греции отверг требования оппозиции о немедленных выборах, назвав их катастрофой для страны. По словам Папандреу, до выборов правительство было бы неспособно реализовать кредитное соглашение с ЕС. По его словам, кредитное соглашение предусматривает выделение Греции 80 миллиардов евро на финансирование обмена облигаций, рекапитализацию банков и в виде текущего финансирования, и подвергать риску выделение этих средств невозможно.