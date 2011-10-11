В Латвии завершены трехнедельные переговоры о правящей коалиции

Политическое движение "Центр согласия" (ЦС), пользующееся поддержкой русскоязычного населения Латвии и набравшее на выборах почти треть голосов, как и прогнозировали эксперты, не вошло в правящую коалицию.

Партия реформ Затлерса (ПРЗ) предпочла партию "Единство" и национальное объединение Visu Latvijai!-ТB/LNNK. Об этом в понедельник вечером было объявлено после трехнедельных переговоров.

Как сообщал УНИАН, на прошедших 17 сентября досрочных выборах в парламент страны 5-процентный барьер превысили пять политических партий:

«Центр согласия», представляющее интересы русскоязычных жителей страны, во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым - 28,36 процентов избирателей, 31 мандат.

Созданная накануне выборов Партия реформ Затлерса во главе с бывшим президентом - 20,82 процента избирателей, 22 мандата.

Партия «Единство», возглавляемая премьер-министром Валдисом Домбровскисом - 18,83 процента голосов, 20 мандатов.

Национальное объединение, составленное двумя националистическими партиями (Visu Latvijai!-ТB/LNNK) - 13,88 процента избирателей, 14 мандатов.

и Союз зеленых и крестьян - 12,22 процента избирателей, 13 мандатов.

Таким образом, правящая коалиция будет иметь в сейме 56 голосов из 100. При этом наиболее вероятным итогом переговоров считается выдвижение на второй премьерский срок Валдиса Домбровскиса.

Как сообщил представитель ПРЗ журналистам, на союз с националистами партия пошла после того, как те приняли обязательства учесть требования ЦС. В частности, не инициировать перевод русских школ на латышский язык, а также запретить министрам участвовать в шествиях ветеранов Латышского легиона. Кроме того, Visu Latvijai!-ТB/LNNK подпишет договор, в котором указано, что "в Латвии нет оккупантов - людей, которые несут моральную ответственность за советскую оккупацию и ее последствия", сообщает РосБизнесКонсалтинг.