В автокатастрофе во Франции погибли 26 польских паломников (фото)

Автобус с польскими паломниками попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Франции, число погибших выросло до 26 человек, сообщает ведущий польский информационный телеканал TVN24 со ссылкой на МИД Польши.

24 гражданина Польши ранены, из них 12 человек тяжело. Автобус полностью сгорел.

ДТП произошло в окрестностях Гренобля на юго-востоке Франции.

Телеканал сообщает, что к месту автокатастрофы отправляется премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН.

МИД Польши открыло "горячую линию", по которой можно получить информацию о трагедии во Франции.

По последним уточненным данным, в автобусе находился 51 паломник.

Автобус пробил каменную балюстраду дороги и рухнул с высоты 30 метров в овраг, где течет река Романш во французских Альпах.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.