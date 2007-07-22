Принц Чарльз подарил Камилле овцу и барана

Принц Уэльский Чарльз подарил своей супруге, герцогине Корнуэльской на 60-летие овцу и барана редкой породы, пишет The Daily Mail.

Как рассказали источники, близкие к Камилле, юбилярша была "вне себя от радости". "У королевской семьи есть уже так много, что они не дарят друг другу безумно дорогие подарки. Эти подарки скорее глубокомысленны - хотя некоторые могут их посчитать немного сумасшедшими", - пояснил собеседник газеты.

По некоторым данным, за каждое животное принц заплатил около 300 фунтов. Овца и баран присоединятся к стаду, проживающему на ферме Чарльза в Глостершире.

Кроме овец Чарльз вручил супруге несколько морозостойких многолетников, указывает The Daily Mail. Камилла любит садоводство, и цветы у нее в саду неплохо приживаются, отметили источники.

Между тем одна из помощниц Чарльза и давняя подруга Камиллы Вирджиния Карингтон (Virginia Carington) подготовила для гостей, которые приглашены на прием по случаю 60-летнего юбилея герцогини, список "желательных подарков" разных ценовых категорий. В поместье Хайгрув вечером в субботу собралось около 200 человек, добавляет газета.

Лента.ру