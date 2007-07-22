ХАМАС вынесла Тони Блэру предупреждение

Палестинское движение "Хамас" заявило, что, если новый специальный представитель "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию Тони Блэр станет игнорировать группировку, это негативно отразиться на его "кредите доверия" в этой должности. "Мы предупреждаем нового посланника "квартета", что, если он попытается игнорировать "Хамас", это будет стоит ему его кредита доверия в новом качестве", - сказал член палестинской организации Махмуд Захар - бывший министр иностранных дел Палестинской национальной администрации (ПНА).

Заявление палестинской исламистской организации было сделано в преддверии визита Т.Блэра на Ближний Восток, в ходе которого он должен посетить Израиль и Западный берег реки Иордан - часть Палестинской автономии, власть в которой принадлежит сторонникам ФАТХ и председателю ПНА Махмуду Аббасу. Посещение сектора Газа, контролируемого "Хамас", новым посланником не предусмотрено. Более того, Т.Блэру даны инструкции не вести диалог с "Хамас", а ограничиться переговорами с М.Аббасом как единственным легитимным представителем Палестинской автономии.

Ранее в этом месяце бывший премьер-министр Великобритании Т.Блэр был назначен специальным посланником ближневосточного "квартета" посредников.

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