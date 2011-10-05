Госдума рассмотрит антидемпинговые меры против третьих стран

Госдума сегодня рассмотрит Соглашение о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода с целью согласовать применение странами Таможенного союза (ТС) специальных защитных мер в торговле с третьими странами, сообщает РИА Новости.

Соглашением предусмотрено, что защитные меры, которые применяются в соответствии с национальным законодательством страны ТС в отношении импорта товаров из третьих стран, должны быть пересмотрены. Пересмотр позволит выявить, нанесен ли ущерб (либо есть ли угроза ущерба) национальному производителю вследствие импорта аналогичного товара, исходя из общего объема производства государств ТС.

Такой пересмотр необходим, поскольку у стран ТС теперь общая таможенная территория, и нужно учитывать одновременно интересы производителей трех союзных государств.