В Ливии украли 10 тысяч ракетных комплексов

За время военного противостояния в Ливии с армейских складов было похищено (в том числе и повстанцами) порядка 10 тысяч переносных зенитно-ракетных установок.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, об этом рассказал председатель Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джампаоло Ди Паола на секретном заседании в Бундестаге. В частности, он предупредил об опасности попадания подобного оружия в руки террористов, поскольку такие ракетные комплексы могут представлять серьезную опасность для гражданской авиации.

Речь идет о комплексах "Стрела-2" (по натовской классификации SA-7 Grail) советского или болгарского производства. Они состоят из пусковой установки и ракеты с тепловым наведением, предназначенной для поражения целей на малой и средней высотах.

По данным Der Spiegel, в арсеналах Муаммара Каддафи было около 20 тысяч подобных систем, и точное местонахождение как минимум половины комплексов из этого количества неизвестно. Предполагается, что большая часть этих ракет попала в руки повстанцев.

В 2002 году в кенийском городе Момбаса израильский авиалайнер с туристами был обстрелян террористами предположительно именно из комплексов "Стрела-2". По мнению специалистов, в тот раз все обошлось исключительно благодаря случайности - террорист дважды не попал по самолету.

Левый берег