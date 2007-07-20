Россияне могут уйти с Лондонской биржи, а британцам ”будет сложнее” в России

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что российско-британский кризис может привести к уходу значительной части российских компаний с Лондонской биржи и отразится на деятельности госкомпаний.

"Если события будут развиваться в таком ключе, то в итоге может оказаться, что торговые площадки Великобритании, которые традиционно полюбились российским компаниям, в том числе и госкомпаниям, начнут терять позиции и у континентальных бирж появится возможность перетащить российские компании на свои площадки", - сказал Шохин в интервью РИА Новости.

Лондон 16 июля объявил о высылке четырех российских дипломатов и замораживании переговоров с РФ об облегчении визового режима в ответ на отказ России выдать бизнесмена Андрея Лугового, которого британцы подозревают в причастности к убийству Александра Литвиненко, бежавшего в Лондон в 2000 году и скончавшегося там в ноябре прошлого года. В ответ МИД РФ заявил, что Россия высылает четырех британских дипломатов, прекращает выдачу виз британским официальным лицам и не будет направлять своих официальных лиц в Великобританию.

Глава РСПП выразил опасение, что ограничения на выдачу виз российским официальным лицам могут распространиться и на представителей госкомпаний. "Никто не мешает британцам считать менеджеров госкомпаний госчиновниками. Кроме того, многим чиновникам, которые являются членами советов директоров компаний, наверное, не удастся выезжать в Великобританию по делам компаний".

Также, по его мнению, Лондонский экономический форум потеряет свои позиции. "Скорее всего, Лондонский форум придется закрыть. Главной площадкой станет Давос", - добавил Шохин.

При этом Шохин не исключил, что деятельность британских компаний в России может усложниться. "При прочих равных условиях британским компаниям будет сложнее работать в России, поскольку к ним будут более внимательно относится соответствующие надзорные и контролирующие органы", - считает он.

Это не значит, что их будут наказывать за то, в чем они не виноваты, но им будет сложнее, потому что "проверки будут чаще, и возможно, что при прочих равных условиях они не будут побеждать в тех или иных тендерах".

"В итоге британскому бизнесу будет нанесен ощутимый урон, но и российскому бизнесу это тоже не на пользу", - подчеркнул он.