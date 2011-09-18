Авария на японской АЭС хуже чернобыльской

Эксперты утверждают, что авария на японской атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" гораздо опаснее, чем катастрофа в Чернобыле в 1986 г. Об этом говорится в сюжете, снятом для телеканала "Аль-Джазира" корреспондентом Стивом Чао (Steve Chao) в Токио.

Журналист беседовал с рядом ученых и коллег, проводивших расследование аварии на японской АЭС. По их словам, ежедневно с поврежденного предприятия происходит утечка по меньшей мере одного млн беккерелей радиации, хотя с момента аварии прошло уже восемь месяцев.

Эксперты отмечают, что в итоге количество радиации, которое будет выброшено в окружающую среду с "Фукусимы-1" превысит общий объем загрязнения, произошедшего в результате взрыва на Чернобыльской АЭС. Если это действительно так, то авария на "Фукусиме-1" стане крупнейшей катастрофой на атомных электростанциях в истории человечества.

Журналист "Аль-Джазиры" говорил также с жителями населенных пунктов, расположенных неподалеку от аварийного предприятия, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Они рассказали корреспонденту, что у них есть признаки болезней, которые вызывает передозировка радиации.