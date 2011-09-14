США и Румыния подписали соглашение о размещении ракет

США и Румыния подписали соглашение о размещении американской системы противоракетной обороны в этой стране. Как сообщили представители Белого дома, с американской стороны подпись под договором поставила госсекретарь США Хиллари Клинтон, а со стороны Румынии министр иностранных дел Теодор Баконски.

Согласно подписанному документу, ракеты-перехватчики наземного базирования будут размещены на румынской территории к 2015 г., передает Reuters. В Белом доме уточнили, что местом расположения систем ПРО будет авиабаза Девеселу, отмечает РосБизнесКонсалтинг.