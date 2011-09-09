Российский эксперт: Украина не станет доводить газовый спор до суда

Украина попытается не доводить до суда спор по газу, так как тяжба связана с большими затратами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение профессор Российского государственного университета нефти и газа Андрей КОНОПЛЯНИК высказал журналистам в Москве.

Он убежден, что заявления украинской стороны о судебном разбирательстве относительно газовых контрактов от 2009 года - всего лишь один из аргументов для изменения позиции российской стороны.

«Я прекрасно понимаю, что до суда стороны пытаются дело не доводить», - сказал А.КОНОПЛЯНИК.

По его словам, мировая практика предполагает, что в течении первых трех лет со дня заключения контракта стороны не имеют права на пересмотр договора. А в ситуациях форс-мажора – когда надо изменить договор, бремя доказывания лежит на стороне, инициирующей пересмотр. При этом стороны могут привлекать модераторов, либо идти в суд (как последний шаг), а до этого используют разный аргументационный механизм, добавил А.КОНОПЛЯНИК.

«Когда подают в суд, то это не значит, что всегда хотят дойти до суда. И большинство судебных исков разрешаются в досудебном порядке: стороны понимают, что иногда лучше частично компенсировать исковые требования, чем терять лицо. Имиджевые потери намного больше: как вы можете исполнять свои контрактные обязательства, если вы не можете договориться? Репутация – это самое дорогое, что есть в бизнесе», - сказал он.

При этом эксперт не исключил, что Украина и Россия все же смогут договориться.

«Я не сомневаюсь в том, что контракты будут адаптированы. Но и понятно, что долгосрочные контракты сохранятся», - сказал он.

«Исхожу из того, что не все что говорится и пишется, нужно воспринимать как руководство к действию», - отметил А.КОНОПЛЯНИК и добавил, что к любым заявлениям такого рода о подаче иска в суд необходимо относиться внимательно и готовиться.

«Любой суд – это колоссальные траты, ведь самая большая статья расходов – это юристы, которые обходятся, в среднем, в 500 евро в час», - сказал он.

«Если стороны все же дело доведут до суда, то решение суда – кто кому должен, должны исполнятся. А это будет удар по бюджету одной из сторон. Так что здесь есть прямые негативные экономические последствия, которые тоже нужно оценивать – насколько велика выгода от решения суда, сколько нужно отвлекать средств», - считает А.КОНОПЛЯНИК.

Как сообщал УНИАН, российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией НАК «Нафтогаз Украины» для расторжения контракта.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.