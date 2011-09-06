Каддафи, возможно, уходит через границу с колонной бронетехники

Крупная колонна ливийской бронетехники в ночь на вторник прибыла в город Агадес на севере Нигера, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters и французские военные источники.

По данным агентства, колонну, в которую входят от 200 до 250 ливийских военных машин, ведут офицеры из южных батальонов ливийской армии, оставшихся верными Каддафи.

Колонну сопровождают военнослужащие Нигера.

Источник сообщил агентству, что к колонне, по некоторым сведениям, присоединились Муаммар Каддафи и его сын Сейф аль-Ислам.

Как полагает собеседник агентства, таким образом полковник и его сын хотят попасть в граничащую с Нигером Буркина-Фасо, власти которой неоднократно предлагали лидеру ливийской Джамахирии и его семье убежище.