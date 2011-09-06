Сирия впервые пустила в тюрьмы Красный крест

Международный комитет Красного креста (МККК) 5 сентября объявил, что сотрудников этой организации впервые допустили в сирийские тюрьмы, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Президент МККК Джейкоб Келленбергер рассказал, что его коллегам предоставили возможность посетить центральную тюрьму Дамаска. По словам Келленбергера, это стало "большим шагом на пути нашей работы в Сирии".

Он также отметил, что в переговорах с президентом Башаром Асадом отметил необходимость соблюдать права человека в отношении заключенных, не допускать физического и психологического насилия в отношении них.

Кроме того, глава МККК пообещал, что его организация будет делать все возможное для того, чтобы сирийские заключенные имели доступ к необходимой медицинской помощи.

Иностранным медикам позволили посетить сирийскую тюрьму после заявления организации Amnesty International о массовой гибели заключенных. По данным правозащитников, за последние месяцы за решеткой при невыясненных обстоятельствах скончались не менее 88 человек, включая 10 детей. На телах 52 их них были найдены следы пыток.