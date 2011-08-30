Лукашенко: частный бизнес должен поделиться сверхдоходами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частный бизнес должен поделиться с государством своими сверхдоходами от беспрецедентного роста цен, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

На совещании по социально-экономическим вопросам глава государства пообещал отправить эти деньги на социальную поддержку населения: "Все доходы от роста цен направим на меры социальной поддержки. Там, где образовались сверхдоходы, эти сверхдоходы должны быть изъяты", - сказал он.

Со своей стороны председатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей Георгий Бадей считает, что белорусские власти перекладывают на бизнес свои просчеты в макроэкономической политике.

Лукашенко также снял мораторий на внеочередные проверки "для стабилизации ситуации на валютном рынке" и потребовал особого соблюдения трудовой дисциплины на производстве: "Никакой демократии на производстве не должно быть. Там должны править диктатура технологий и железная дисциплина, как это принято в цивилизованных странах, в том числе на частных производствах".