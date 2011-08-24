США следят за ливийскими хранилищами химического оружия
"Нельзя недооценивать Каддафи"
США следят за безопасностью хранилищ химического оружия Ливии, заявил журналистам представитель Пентагона полковник Дэвид Лапан.
"Войска режима будут использовать любые доступные средства, чтобы продолжать вредить своим оппонентам и гражданскому населению", - отметил представитель Пентагона.
Он также сообщил, что, по его данным, Муаммар Каддафи страну не покидал, и хотя его власть явно близится к концу, недооценивать опасность, исходящую от войск Каддафи, не следует.
"Ситуация остается очень неустойчивой, продолжаются боевые столкновения. Хотя мы считаем, что войска оппозиции контролируют большую часть страны, Ливия и Триполи все еще остаются очень опасными местами", - цитирует РИА Новости.
Члены Конгресса США ранее выражали опасения в связи с угрозой применения химического оружия.