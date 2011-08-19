В Грузии мужа Бурджанадзе приговорили к 5 годам тюрьмы

Муж лидера оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе – Бадри Бицадзе – приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Такое решение вынесла судья Тбилисского горсуда Дали Метревели, передает Украинская правда со ссылкой на Грузия.online.

Так Бицадзе признан виновным по статье, которая звучит "противостояние, угроза или насилие в отношении защитников общественного порядка или других представителей власти, осуществленное группой".

В частности, он обвиняется в незаконных действиях на акциях протеста "Народного собрания", которые проходили в Тбилиси на протяжении пяти дней до разгона в ночь на 26 мая.

По словам Метревели, с деле имеются записи в виде улик, в которых отражается нападение участников акции 22 мая на автомашину полиции, а также встречи и разговоры Бицадзе с активистами и признательные показания генерала Гии Учава.

Согласно сообщению суда, распространенном позже, Бицадзе обвинялся "в организации сопротивления сотруднику полиции с целью воспрепятствования охраны общественного порядка, прекращения изменения его деятельности, содеянном группой насильственно и под угрозой насилия".

"Согласно материалам дела, Бицадзе, по инициативе которого была сформирована полувоенизированная общественная группировка при Народном Собрании "Поклявшиеся", в мае 2011 года встретился с генералом Гией Учава и в ходе акций протеста, организованных Народным собранием, поручил при помощи доверенных и сильных физически «поклявшихся», вооруженных дубинками, а также другими предметами в качестве холодного оружия, осуществить нападения на сотрудников полиции", - сказано в сообщении,

Это должно было перерасти в масштабные физические противостояния, считает суд.

Бицадзе имеет право обжаловать приговор в апелляционном суде в течение одного месяца. Бурджанадзе собирается обжаловать приговор, чтобы иметь основания для обращения в Страсбургский суд.

По словам судьи, исполнение приговора начнется с момента задержания Бицадзе или его явки в правоохранительные органы Грузии.

Место нахождения Бицадзе неизвестно. Предположительно, после майских событий он покинул Грузию. Бурджанадзе утверждает, что не знает, где он.