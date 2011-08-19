Власти Лос-Анджелеса указали S&P на дверь

Власти Лос-Анджелеса приняли решение отказаться от услуг международного рейтингового агентства Standard & Poor`s. По словам представителей города, они больше не верят в компетентность его экспертов. Это решение также позволит экономить 16 тыс. долл. бюджетных средств ежегодно, передает Associated Press.

По словам представителей властей Лос-Анджелеса, "город должен гордиться, что разрываются отношения с этим рейтинговым агентством". "Падение рынков наряду с ипотечным кризисом наступили вследствие того, что организации подобные Standard & Poor`s присваивали высшие рейтинги ценным бумагам корпораций, которые практически ничего не стоили и на данный момент уже исчезли", - также заявили они.

Несколько дней назад, напоминает РосБизнесКонсалтинг, агентство снизило рейтинг инвестиционных ценных бумаг Лос-Анджелеса с ААА до АА.