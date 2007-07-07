Грузия продала с аукциона сухогруз из Херсона

Украинский сухогруз "Пингвин", который был задержан в грузинском порту Поти в середине мая, а затем конфискован по решению суда, продан с аукциона за 163 тысячи лари (около 96 тысяч долларов), сообщает ИА "Новости-Грузия". Вырученные деньги перечислены в бюджет Грузии.

Сухогруз, приписанный к порту Херсона, грузинская береговая охрана задержала 16 мая, после того, как выяснилось, что судно в нарушение грузинских законов находилось в территориальных водах непризнанной республики Абхазия.

Членов экипажа (все семь человек были гражданами Украины) обвинили в незаконном пересечении границы, в конце мая суд Поти приговорил их к условным срокам заключения и штрафу в размере 28 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).

Напомним, что Грузия неоднократно задерживала суда иностранных государств (в том числе российские) за то, что они игнорировали ее запрет о судоходстве у берегов Абхазии. В большинстве случаев судно вместе с командой отпускали после выплаты штрафа.

Лента.ру