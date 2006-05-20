В Лос-Анджелесе устроят показательный теракт за миллион долларов

В Лос-Анджелесе кинематографисты 20-21 мая устроят съемки теракта, сообщает Reuters.

На одной из киностудий будет сымитирован взрыв на рынке в Багдаде, жертвами которого станут 200 человек. Съемки пройдут в рамках подготовки рекламного клипа, призывающего иракцев бороться с террористами-смертниками.

60-секундный видеоролик, показывающий багдадский рынок до взрыва, в момент теракта и после него, обойдется заказчикам примерно в 1 миллион долларов. Средства для съемки социальной рекламы были собраны за счет пожертвований общественных организаций, компаний и частных лиц. Большая часть этой суммы пойдет на оплату труда 200 актеров, задействованных в съемках.

Планируется, что в конце 2006 года анти-реклама терактов будет транслироваться по основным каналам иракского телевидения в течение 6 недель.

Лента.ру