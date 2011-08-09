В Минске уволены семь директоров магазинов за пустые прилавки

В Минске были уволены семь директоров магазинов за пустые прилавки, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на сообщение горисполкома.

Ранее председатель горисполкома Николай Ладутько пообещал уволить всех руководителей торговли, которые не обеспечат наличие в магазинах города необходимого ассортимента. Такую резкую реакцию мэра вызвала картина почти пустых полок в магазинах столицы.

Н.Ладутько заявил, что есть все возможности для заполнения товарами, а факты полупустых прилавков он расценил как нежелание работать.

Мэр поручил также расторгнуть договоры аренды с частными торговцами, которые не будут заполнять свои магазины, а высвободившиеся площади передать устойчивым торговым организациям. Н.Ладутько потребовал сделать сферу торговли Минска образцово-показательной.

С начала года Беларусь переживает тяжелый финансовый и экономический кризис. В стране почти закончилась валюта. Уже давно ощущается дефицит импортных товаров. На той неделе начался дефицит сахара – в Минске сахар остался в продаже только в 50-килограммовых мешках, сообщает Газета.ру.