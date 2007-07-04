Взрыв у штаба НАТО в Бельгии отменяется

Тревога по поводу заложенной бомбы в машине, принадлежащей автопарку Штаба главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), расположенного в бельгийском городе Монс, оказалась ложной.

Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник федеральной полиции.

"Был обнаружен подозрительный пакет под одной из машин, находившейся в эксплуатации автопарка генштаба. Но тревога оказалась ложной. Движение в квартале нормализовалось", - сообщили в полиции, отметив, что накануне было перекрыто движение в квартале, в котором располагается генштаб НАТО.

Как сообщалось, сегодня штаб НАТО в Европе был эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе в машине.

На место происшествия срочно выехали саперы, пожарные и бригада скорой помощи.