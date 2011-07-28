Евреи в Европе будут выбирать свой парламент через интернет

До октября планируется провести выборы в Европейский еврейский парламент. Об этом сообщил вице-президент Европейского еврейского Союза (EJU) Вадим РАБИНОВИЧ на встрече с журналистами в Брюсселе 27 июля.

Как передает Mignews, В.РАБИНОВИЧ, в частности сообщил, что идея создания Европейского еврейского парламента принадлежит Президенту Израиля Шимону ПЕРЕСУ. Концептуально разрабатывал эту идею один из лидеров EJU Пьер БЕСНАНУ, а поддержал и развил эту идею президент EJU Игорь КОЛОМОЙСКИЙ. Сейчас над этим работает большая группа людей.

По словам вице-президента Европейского еврейского Союза, «мы разработали концепцию выборов в эту новую структуру. Мы пришли к основополагающим выводам: Европейский еврейский парламент должен отражать широкое мнение евреев. Поэтому наш путь – путь современного общества - выборы будут происходить на портале EJU.org. В голосовании будут принимать участие кандидаты от разных стран, но голосовать за них могут лишь жители той страны, от которой он баллотируется. Пока, по предварительной информации, парламентариев будет 120. Планируется до октября провести выборы и затем собрать парламентариев на первое заседание».

Также В.РАБИНОВИЧ рассказал о создании новостного еврейского международного телеканала. По его словам, «телеканал под рабочим названием Jewish News One на сегодняшний день практически готов. В течение пяти дней я смотрю его в тестовом режиме. Сотрудники трудятся практически в круглосуточном режиме, программы выходят все 24 часа. Набираемся опыта, смотрим за своими достижениями и ошибками - и я очень надеюсь, что дней через 30-40 телеканал уже пойдет в эфир».

Как отметил В.РАБИНОВИЧ, «на сегодняшний день подписаны соглашения с американскими кабельными операторами. Канал будет распространяться по всей территории США, Мексики, Канады, стран Южной Америки. По Европе мы работаем с двумя спутниками – "Астеллит" и "Хот Берд", а также работаем с европейскими кабельными операторами. Примерно в течение двух недель будет понятно, в каком конкретном кабеле какой страны мы будем находиться».

По словам В.РАБИНОВИЧА, «мы получили лицензию на вещание на 8 языках. Наши специальные корреспонденты в офисах работают в Израиле, Брюсселе, Киеве, а также открываются офисы в Берлине, Вашингтоне, Париже и Москве. Безусловно, мы подразумеваем расширение…».