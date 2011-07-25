Патриарх Кирилл начинает трехдневный визит в Киев

Патриарх Московский Кирилл начнет завтра трехдневный визит в Украину и встретится в Киеве с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

"С самого начала патриаршего служения Святейший патриарх Кирилл принял решение ежегодно День крещения Руси - день церковного праздника в честь святого равноапостольного князя Владимира (28 июля) - встречать в Киеве, где первоначально и произошло крещение в водах Днепра", - сообщили РИА Новости в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

Отвечая на вопрос о встрече в Киеве с предстоятелем Грузинской православной церкви, собеседник агентства отметил, что "два патриарха вместе возглавят праздничные богослужения и планируют обсудить вопросы межцерковных взаимоотношений и тему дальнейшего содействия Церквей в укреплении дружбы между православными народами Грузии, России, Украины и других стран".

Накануне Дня крещения Руси, в среду, на Владимирской горке в Киеве Кирилл, Илия II и митрополит Киевский Владимир отслужат праздничный молебен.

Кроме того, накануне праздника в Киеве пройдет заседание Священного Синода Русской православной церкви (в третий раз за последние три года - в украинской столице).

На среду запланирована встреча патриарха Кирилла с ректорами высших учебных заведений Украины в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В четверг - в день памяти святого князя Владимира и праздник крещения Руси - Кирилл возглавит литургию в Лавре, возложит цветы к Вечному огню и к памятнику жертвам Голодомора.