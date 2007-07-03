Язык до отставки доведет: министр обороны Японии уходит с поста

Министр обороны Японии Фумио Кюма подал сегодня в отставку в связи со сделанными им ранее заявлениями по поводу того, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами в 1945г. была "неизбежным окончанием Второй мировой войны".

Как сообщает Эхо Москвысо ссылкой на АР, решение министра связано с обрушившейся на него критикой со стороны граждан Японии, переживших бомбардировку. Напомним, 30 июня 2007г. Ф.Кюма назвал бомбардировку "неизбежным окончанием Второй мировой войны", поскольку она помешала СССР захватить его страну. Днем позже министр принес извинения своему народу за эти слова, заявив, что высказывание было ошибочным, поскольку из-за бомбардировки пострадали около 250 тыс. мирных жителей.

Напомним, США 6 августа 1945 г. сбросили на японский г.Хиросима атомную бомбу "Малыш". Спустя три дня на Нагасаки была сброшена бомба "Толстяк". В общей сложности в результате этих двух бомбардировок пострадали более 250 тыс. мирных жителей. Япония капитулировала шесть дней спустя, после того как атомная бомба была сброшена на Нагасаки. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стала первым и последним случаем боевого применения ядерного оружия в истории человечества.